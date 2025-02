Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 14/02/25

Sarà che tutta la stucchevolezza (comandata) di San Valentino, fatta di cioccolatini e cuoricini (cit.), mi ha sempre annoiata tremendamente, ma ho adorato che oggi a, quello checarta dovrebbe essere il programma dedicato all’amore per antonomasia, nel nostro palinsesto, d’amore non si sia parlato mancoperuncaz*o.Non che normalmente lì dentro l’amore sia comunque l’argomento principe, anzi, ma ho amato la deliziosa coincidenza per cui, nella giornata dedicata agli innamorati, sia andata in onda forse lapiù trash della settimana, quella dove non c’era un briciolo di sentimento manco a pagarlo (coi soldi di Cosimo).E lo devo confessare: io potrei seriamente passarci le ore a guardare Margherita Aiello e Morena Farfante litigare a centro studio. LE ORE INTERE.