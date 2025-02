Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, “Francesca ha preferito lasciare Gianluca”: il motivo spiazza

La relazione traSorrentino eCostantino è durata pochissimo dopo. I due si sono frequentati per appena tre giorni prima che l’ex tronista decidesse di interrompere il rapporto. Questo secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni. Anche Amedeo Venza ha confermato la rottura, svelando dettagli sul comportamento della tronista nei confronti dell’ex corteggiatore.: solo tre giorni insieme dopo la sceltaLorenzo Pugnaloni ha raccontato che la frequentazione traSorrentino eCostantino è durata pochissimo. “Dopo la scelta sono stati insieme per 3 giorni ma le cose non sono andate bene. Lui avrebbe voluto continuare e ora è risentito perché lei ha messo uno stop”. Una decisione che ha colto di sorpresa i fan della coppia.