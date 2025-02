Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice mostra il messaggio inviato alla redazione per andare a corteggiare quello che oggi è il suo fidanzato!

Le ultime stagioni distanno lasciando a tutti noi un po’ di amaro in bocca per i tristi (e spesso sconcertanti) epiloghi del Trono classico. Basti pensare solo a quest’ultima stagione: due tronisti botolati, una neo tronista che ha già lasciato il trono mentre in onda stavano ancora trasmettendo praticamente i video di presentazione, e Francesca Sorrentino che si sarebbe già lasciata con il corteggiatore che ha scelto (o che ha provato a scegliere pur di non ammettere la brutta ariaccia che ancora tirava dopo cinque mesi di percorso).In passato invece ci sono stati Troni davvero degni di questo nome. Percorsi, conoscenze, storie che hanno fatto davvero appassionare il pubblico di. Coppie che si sono baciate sotto ai petali senza lasciarsi più, vivendo il loro amore lontano dagli #adv, dalle ospitate e dai continui servizi fotografici di coppia.