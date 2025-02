Ilgiorno.it - UNVS Unione Veterani dello Sport nomina il direttivo nazionale a Milano

– Eleonora Pellegrini De Vera è stata confermata presidente dell’. E’ iniziato così il nuovo corso della sezione didell’. Con le votazioni che si sono tenute nei giorni scorsi nella sede del CONI diin Via Piranesi, sotto la presidenza del Delegato della Lombardia Gianandrea Nicolai, ha preso forma il nuovo Consiglioche resterà in carica per il quadriennio olimpico 2025-2028. Eleonora Pellegrini De Vera è stata confermata presidente, con lei sono statiti consiglieri Franco Angelotti, Stefano Bini, Carla De Albertis, Paolo Maga e Angela Mauro. Nel Consiglio sono stati cooptati anche i consiglieri supplenti Alessio Ceriani e Roberto Modini. Antonino Calabrò sarà il revisore dei conti mentre Giuseppe Alaimo è confermato nel ruolo di Proboviro.