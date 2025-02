Lanazione.it - Università: concluse le indagini geofisiche nell’area archeologica di Khor Rori in Oman

Pisa, 14 febbraio 2025 – Si è recentemente conclusa la missione scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra dell’di Pisa nel Sultanato dell’, con i professori Adriano Ribolini ed Eusebio Stucchi che hanno condottonel sito archeologico di, nella regione del Dhofar (meridionale), patrimonio UNESCO dal 1998. In quell’area è attivo il DHOMIAP Project, che ha l’obiettivo di indagare il palinsesto uomo-ambientedel Dhofar, con l’intento di ricostruire le dinamiche insediative, la distribuzione spaziale e le relazioni che intercorsero fra gli abitanti dell’area durante l’epoca preislamica. “Con il DHOMIAP Project prosegue la lunga tradizione di studi archeologici dell’di Pisa in quest’area dell’– commenta Silvia Lischi, archeologa responsabile del progetto, che ha conseguito il dottorato nell’Ateneo di Pisa ed è attualmente post-doc alla Sorbona di Parigi – Questemirano a individuare strutture sepolte risalenti alla prima fase di insediamento dei Sudarabicidi, antecedente alla fase di massima espansione della città costiera di Sumhuram (Tarda Età del Ferro) e contemporanea all’uso intensivo dell’area da parte della popolazione autoctona nota come Dhofar Coastal Culture”.