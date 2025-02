Unipol | crescita del 46% nel 2024 e dividendo di 085 euro ad azione

Quotidiano.net - Unipol: crescita del 4,6% nel 2024 e dividendo di 0,85 euro ad azione

ha chiuso ilcon una raccolta assicurativa pari a 15,6 miliardi di, indel 4,6% sul 2023, e con un utile consolidato salito del 5,2% a 1,12 miliardi mentre il risultato netto del gruppo assicurativo avanza del 12% a 860 milioni. La compagnia bolognese, si legge in una nota, ha proposto undi 0,85ad, con un dividend yield del 6,2%. Ladella raccolta è stata alimentata soprattutto dal ramo danni, con premi saliti del 7,7% a 9,2 miliardi, mentre il vita è cresciuto dello 0,6% a 6,4 miliardi. L'utile di 1,12 miliardi include anche lo stanziamento di un fondo di solidarietà per il prepensionamento di circa 600 dipendenti dell'importo di 173 milioni al lordo imposte. Con utili cumulati nel periodo 2022-per 2,96 miliardi, dividendi cumulati per 1,28 miliardi e un solvency ratio del 213%, il gruppo ha superato i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerper gli azionisti previsti dal piano appena concluso, che prevedeva il conseguimento di 2,3 miliardi di profitti e il pagamento di 958 milioni di cedole.