Unipol benedice l’OPS di BPER su Sondrio. Risultati 2024 in crescita

chiude l’esercizioconine superiori ai target definiti nel piano strategico. L’utile netto consolidato è in aumento del 5,2% a 1,12 miliardi di euro mentre il risultato netto del gruppo assicurativo avanza del 12% a 860 milioni.La compagnia bolognese ha proposto un dividendo di 0,85 euro ad azione, con un dividend yield del 6,2%. Con utili cumulati nel periodo 2022-per 2.957 milioni, dividendi cumulati per 1.283 milioni e un solvency ratio del 213%, il gruppo ha superato i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli azionisti previsti dal piano appena concluso.Iconseguiti nel triennio, si legge in una nota, hanno superato l’obiettivo del piano di produrre utili cumulati per 2,3 miliardi e dividendi per 958 milioni.