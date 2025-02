Quifinanza.it - Unilever quota Magnum e Cornetto Algida in Borsa dopo la separazione della divisione Gelati

Grandi cambiamenti in arrivo per. Il colosso anglo-olandese ha annunciato ladel suo business, che include marchi iconici come, Ben & Jerry’s e Yasso.L’obiettivo ère la nuova società ad Amsterdam, Londra e New York entro la fine del 2025, aprendo un nuovo capitolo per questi marchi amati in tutto il mondo.sbarcano inLadell’azienda che include, oltre al, marchi comee Ben & Jerry’s, si prepara dunque allo sbarco in.Questa nuova entità saràta entro la fine dell’anno ad Amsterdam, Londra e New York, le principali piazze finanziarie dove sono già scambiati i titoli del gruppo. Si tratta di un’operazione ambiziosa che mira a valorizzare il potenziale di crescita di questi marchi storici, dando loro maggiore autonomia e focalizzazione.