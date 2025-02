Lanazione.it - UniFi brilla nella ricerca: cinque progetti finanziati all’interno di un programma internazionale

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 settembre 2025 – L’Università di Firenze segna un traguardo storico nel panorama della. Per la prima volta, bendi giovanitori dell’Ateneo fiorentino sono stati ammessi al finanziamento nell’ambito delle Marie Sk?odowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships 2024, iniziativa della Commissione Europea per sostenere la formazione e la mobilità dei post dottorati. Un risultato senza precedenti che conferma l’eccellenza e l’attrattività dellacondotta a Firenze. Un successo superiore alla media europea Il bando MSCA è altamente competitivo e destinato atori post-dottorato che vogliano sviluppare il proprio progetto in un’istituzione europea (European Fellowships) o in un percorsocon rientro obbligatorio nell’UE (Global Fellowships).