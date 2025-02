Ilrestodelcarlino.it - Un’estate bianconera. Lezioni col Cavalluccio

Dopo il successo della scorsa edizione, torna l’appuntamento con il Cesena Summer Camp, un’occasione per tutte le ragazze e i ragazzi nati tra il 2010 ed il 2018 per vivere un’esperienza unica all’insegna dello sport, del divertimento e dell’amicizia. All’interno della nuova edizione, il club bianconero ha sviluppato un’offerta formativa ancora più ampia e capillare, che si estende a ben otto differenti location, dalle spiagge di Cesenatico alle montagne di Acquapartita, fino a raggiungere le Marche con l’appuntamento di Pesaro, per un totale di sei settimane di attività. Seguiti da un team altamente qualificato, formato da tecnici, istruttori e osservatori del settore giovanile del Cesena Fc e coordinato dall’ex bomber bianconero Davide Succi, i giovani protagonisti del camp durante le giornate in bianconero non vivranno di solo calcio, ma anche di numerose altre esperienze, tra cui uscite in spiaggia, incontri con psicologi sportivi, attività di pet therapy ed esercitazioni e giochi in inglese per imparare la lingua divertendosi.