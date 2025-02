Fanpage.it - Una nuova specie di farfalla è stata dedicata a Giulio Regeni: “Così il suo ricordo vivrà per sempre”

Leggi su Fanpage.it

Si chiama Diplodomai ladiscoperta dal Crea in Calabria. Attraverso il nome dato allagli studiosi hanno voluto ricordare il giovane ricercatore italianoucciso mentre si trovava in Egitto. Il ricercatore a capo del team, Stefano Scalercio, a Fanpage.it ha spiegato che "dedicare il nome di unaa una persona le permette di esistere per sempre".