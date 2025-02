Linkiesta.it - Una mostra itinerante sugli oggetti di design che hanno cambiato la nostra vita quotidiana

Leggi su Linkiesta.it

«Io e lei sotto la pioggia ma senza K-WayTi ho detto: “Ma ci sei? Ma ci sei?”, ehi, ehiLascio a mollo un pugno di corn flakesTi aspetto fuori al gate, fuori al gate, ehi, ehiSotto la pioggia ma senza K-WayTi ho detto: “Ma ci sei? Ma ci sei?”, ehi, ehi»Recita così l’intro della canzone “Interrail” pubblicata nel 2017 da Frenetik&Orang3, in collaborazione con Carl Brave e Franco 126, il duo che proprio durante quell’anno aveva portato l’attenzione sul genere indie, invadendo tutte le stazioni radio con il loro album “Polaroid”. Nella canzone era bastato menzionare il nome del brand per riferirsi all’impermeabile, evidenziando un antonomasia che oramai è di uso comune. In effetti la giacca a vento K-Way®, pur evolvendosi, negli anni è rimasta un indumento intramontabile perché funzionale nelle giornate di pioggia, al pari di un ombrello.