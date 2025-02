Agi.it - Una deviazione di Biraghi condanna il Torino, il Bologna vince 3-2

AGI - Ilsupera 3-2 ilnel match del Dall'Ara valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: decidono la doppietta di Ndoye e l'autogol nel finale di. I padroni di casa provano a partire subito forte andando alla conclusione dopo appena due minuti con Castro, che però non centra lo specchio della porta. All'11' ci prova Pobega dalla distanza, ma Milinkovic-Savic è attento e respinge. Un minuto più tardi il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai felsinei per un presunto fallo di Linetty su Ndoye ma, dopo una revisione al Var, decide di revocare il penalty. Nonostante questo episodio ilriesce comunque a trovare la rete del vantaggio al 20' grazie alla rete di Dan Ndoye, che riceve palla da Pobega, salta Saulo Coco e deposita in fondo al sacco.