Ilgiorno.it - Una corsa ogni trenta minuti sulla Milano-Mortara: "Bene, ma servono nuovi treni e il raddoppio della tratta"

Un trenomezz’oralinea. È quello che ha ipotizzato l’assessore regionale Franco Lucente, in prospettiva Olimpiadi invernali di-Cortina 2026. Sul tema c’è da registrare l’intervento dell’associazione MiMoAl, che raccoglie i pendolari. "L’assessore ha parlato di un miglioramento delle performance dell’8% rispetto allo scorso anno – sottolinea il presidente Franco Aggio – ma si dovrebbe essere più precisi, parlando di regolarità o puntualità che sono due termini di raffronto diversi. Secondo i dati ufficiali però, pur riconoscendo un miglioramento del servizio, non si può parlare di un incremento così marcato. Siamo contenti di questa attenzione ma ci sono temi aperti: se si guarda a ulteriori miglioramenti non si può prescindere dall’introduzione diconvogli e non è più rinviabile il tema delselettivo".