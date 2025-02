Pordenonetoday.it - Un viaggio per immagini negli echi di un Friuli che non c'è più

Leggi su Pordenonetoday.it

La fotografia come un occhio vigile ed empatico, una straordinaria “macchina del tempo” per documentare un mondo e una cultura plurisecolare che si vanno lentamente dissolvendo: nel caso della foto-artista Ulderica Da Pozzo, la fotografia è anche un prezioso archivio di memoria, per restituire.