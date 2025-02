Puntomagazine.it - Un tuffo nei sapori partenopei: Quanto Basta, il gusto autentico a Pozzuoli

Leggi su Puntomagazine.it

Ci sono stato qualche settimana fa e mi sono “arrecriato” come non mai: pasta e patate da 10 e lodeMetti una serata con una bella compagnia di amici vecchi e nuovi che vogliono passare un paio d’ore spensierate in quel di. Magari mangiando qualcosa che ti lasci ilgiusto per sugellare lo scenario da racconti epici. Di quelli che cominciano con “ti ricordi quella sera .”. Ebbene se siete alla ricerca di un locale dove la tradizione napoletana incontra il giusto mood, “” aè una tappa obbligata. Ci sono stato venerdì scorso e, credetemi, è stata una serata che ha lasciato il segno.Appena entri, il calore dell’ambiente ti avvolge come un abbraccio. L’arredamento è curato nei dettagli, creando un’atmosfera accogliente, perfetta per una cena in compagnia o un momento di relax dopo una giornata frenetica.