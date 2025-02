Tpi.it - Un tempo piccolo: il testo della canzone (cover) di Willie Peyote, Zampaglione e Ditonellapiaga a Sanremo 2025

Un tempo piccolo: il testo della canzone (cover) di Willie Peyote, Zampaglione e Ditonellapiaga

Qual è il testo di Un tempo piccolo, la canzone cantata da Willie Peyote, Federico Zampaglione e Ditonellapiaga al Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano:

Diventai grande in un tempo piccolo
Mi buttai dal letto per sentirmi libero
Mi truccai il viso come un pagliaccio
E bevvi vodka con tanto ghiaccio
Scesi nella strada mi mischiai nel traffico
Rotolai in salita come fossi magico
E toccai la terra rimanendo in bilico
Mi feci albero per oscillare
Trasformai lo sguardo per mirare altrove
E provai a sbagliare per sentirmi errore
Dipinsi l'anima su tela anonima
E mescolai la vodka con acqua tonica
E pranzai tardi all'ora di cena
E mi rivolsi al libro come a una persona
Guardai le tele con aria ironica
E mi giocai i ricordi provando il rischio
Poi di rinascere sotto le stelle
Dimenticai di colpo un passato folle
In un tempo piccolo
Ingannai il dolore con del vino rosso
E multai il mio cuore per qualunque eccesso
Mi addormentai con un vecchio disco
Raccontai una vita che non riferisco
Raccolsi il mondo in un pasto misto
Dipinsi l'anima su tela anonima
E mescolai la vodka con acqua tonica
E pranzai tardi all'ora di cena
Mi rivolsi al libro come a una persona
Guardai le tele con aria ironica
E mi giocai i ricordi provando il rischio
Poi di rinascere sotto le stelle
Dimenticai di colpo un passato folle
In un tempo piccolo
E mi giocai i ricordi provando il rischio
Poi di rinascere sotto le stelle
Dimenticai di colpo un passato folle
In un tempo piccolo