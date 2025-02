Lanazione.it - Un tappeto di colori in piazza Duomo a Pistoia, è il no alla violenza di Viva Vittoria

Leggi su Lanazione.it

, 14 febbraio 2025 – Dire “grazie” a tutti è difficile proprio in termini pratici se quel “tutti” significa un’infinità di persone, tante quante quelle checausa di– sintetizzata in una data: 19 marzo – hanno contribuito con la realizzazione di quattromila quadrati di maglia il cui gigantesco collage rappresenterà un grido contro lasulle donne. In Ripa del Sale 5, sede di, il viavai nelle ultime settimane è stato incessante. A quella porta hanno bussato bambini e bambine, studenti e studentesse delle scuole pistoiesi, gruppi di donne nati spontaneamente nei paesi, associazioni, organizzazioni, disì, ma anche della provincia con la Piana, la Valdinievole e la Montagna. Una marea umana insomma, che nei valori di amicizia, solidarietà e civiltà proposti dasi è riconosciuta appieno e ha voluto aggiungere un mattone a un progetto che stava già assumendo le sembianze di una casa.