Un San Valentino in jazz al Torrione. In concerto il ’Bruce Forman trio’

Questa sera, alle 21.15 – alSan Giovanni (via Rampari di Belfiore, 167) –, salirà sul palco il trio guidato da Bruce, chitarrista in bilico trae country., che – tra le tante esperienze vissute – ha partecipato alla realizzazione delle colonne sonore per i film di Clint Eastwood, sarà accompagnato da Marco Marzola al contrabbasso, e da Wille Jones III alla batteria. L’associazione culturale ’Club’ di Ferrara collabora con il ministero della Cultura, la regione Emilia–Romagna, il comune di Ferrara, ed Endas Emilia-Romagna. Bruceè un chitarrista che non si ascolta spesso dalle nostre parti: uno dei tanti eroi delmoderno di cui le bizzarre logiche della ‘distribuzione’ musicale ci hanno a lungo privati. Tanto per capire da dove viene, stiamo parlando del pupillo di Barney Kessel.