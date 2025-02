Ilfattoquotidiano.it - Un piccolo ma violento ciclone in arrivo sull’Italia, in arrivo anche la neve a bassa quota

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le previsioni per il weekend sono sempre le più importanti. E quindi l’di “unma” che cambierà il meteo delle prossime 48 ore con forti venti, piogge e nevicate fino ai 500-600 metri di, non sarà molto gradito. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it “inizialmente ilcolpirà il nord-est con venti di bora in intensificazione, piogge, locali temporali nel frattempo continuerà a piovere su gran parte del versante tirrenico. Dal pomeriggio l’aria fredda polare associata alcauserà l’abmento dellafino a 200-300 metri: si prevedono fiocchi tra Emilia-Romagna, Toscana orientale, Umbria e nord Marche. Su queste regioni lasi presenteràcon tanto vento”.“Il passaggio del– continua Sanò – sarà veloce, ma intenso: sabato mattina il nocciolo freddo porterà ancora nevicate fino a, se non addirittura in pianura, tra Toscana meridionale, Umbria e zone interne delle Marche; il maltempo in seguito sarà ancora attivo sul medio Adriatico, ma si sposterà rapidamente al Sud con piogge e rovesci.