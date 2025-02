Ilgiorno.it - Un pianoforte e due attori: l’amore protagonista a Sovico

La musica romantica di unper cominciare, e poi uno spettacolo che guiderà per mano nelle diverse fasi che compongono una storia d’amore. È il doppio appuntamento musical-teatrale che verrà portato in scena oggi al centro culturale teatro OppArt di. L’evento, dal titolo “L’incanto del- Una serata tra cuore e arte“, si aprirà alle 19 con l’esibizione dal vivo del pianista Franco Napoli, il quale proporrà melodie delicate avvolti in un’atmosfera suggestiva, con luci soffuse. Alle 21 i suoni lasceranno spazio alle voci degliAlfredo Oppio e Federica Magnano, che sul palco di via Giovanni dasaranno protagonisti della performance teatrale “in tre atti“: sarà un vero e proprio viaggio emozionale attraverso le fasi classiche di una storia d’amore.