Arezzonotizie.it - Un nuovo impianto sportivo ad Arezzo. Il bando di gara, la causa civile, dove sorgerà

Leggi su Arezzonotizie.it

Il calcio stavolta non c'entra. A Pratacciundedicato a discipline sportive come scherma, tennistavolo, judo, lotta e karate, che necessitano di spazi preziosi per le attività. E a finanziare l'opera, almeno per quanto concerne il primo lotto di lavori, sarà il Pnrr (Piano.