Ilfogliettone.it - Un neutrino da record: scoperta rivoluzionaria al largo della Sicilia

Leggi su Ilfogliettone.it

Un evento straordinario ha segnato una nuova era per l’astrofisica delle particelle: è stato catturato ilpiù ricco di energia mai osservato, grazie al telescopio sottomarino KM3NeT, situato a 3.450 metri di profondità alcostana.Questaepocale, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature che le ha dedicato la copertina, apre una finestra su territori inesplorati dell’universo. L’evento, annunciato in una conferenza congiunta tra Roma, Parigi e Amsterdam, è il risultatocollaborazione internazionale KM3NeT, che coinvolge 360 ricercatori affiliati a 68 istituzioni in 22 Paesi. Fra i principali contributori figura l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), che rappresenta l’Italia in questo ambizioso progetto.Un’energia senza precedenti: ilKM3-230213AIl protagonista di questaè ilcosmico KM3-230213A, che vanta un’energiadi 220 milioni di miliardi di elettronvolt (220 PeV).