Un intervento contro il caro-bollette. Da Giorgetti promesse e scaricabarile

Generico e fumoso come sempre, pronto a fare ironia spicciola. Il ministro dell’Economia, Giancarlo, al Senato, nel corso del question time, non si smentisce. Interrogato sui pessimi risultati del nostro Paese sul fronte della crescita, sul crollo della produzione industriale e sull’erosione dei redditi, si limita ae ad annunci.“Per quanto riguarda l’andamento dell’economia, abbiamo chiaramente aggiornato le previsioni, come tutte le istituzioni internazionali, che originariamente avevano fissato e avevano dato credibilità al numero dell’1 per cento”, si difendedi fronte al dimezzamento del Pil dello scorso anno allo 0,5%. E sostiene che qualche spiraglio ora si aprirà.“Ho sempre ribadito che le sorprese positive si riferiscono ai dati della finanza pubblica.