Un gesto simbolico che ha unito musica e creatività

(askanews) – Francesca Michielin è arrivata in Piazza Bresca a Sanremo a bordo della Cargo Bike di Lego Italia, decorata con i coloratissimi fiori della linea Lego Botanical Collection. La cantante ha poi regalato ai presenti alcuni di questi fiori di mattoncini Lego. L'iniziativa è stata un vero successo, attirando centinaia di fan entusiasti che hanno affollato una delle zone più famose della città.