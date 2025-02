Liberoquotidiano.it - "Un errore censurare": Elettra Lamborghini sgancia il siluro a Sanremo

«Io credo che se iniziamo a vietare il linguaggio che viene utilizzato nella musica, allora dobbiamo vietare anche i videogiochi dove si spara o i film horror»., co-conduttrice della terza serata di, si schiera senza se e senza ma contro la censura dei testi musicali facendo riferimento alle polemiche che avevano colpito Tony Effe in occasione del concertone di Capodanno. La cantante e showgirl, in passato anche concorrente del Festival, ha chiarito che «i social non aiutano» ma, allo stesso tempo, «i cantanti non credo possano fare più di tanto». Molto più peso ha invece «l'educazione che si riceve dai genitori sicuramente, e da come la si mette in atto». Laha anche rivelato che le era stato proposto di presentare un brano per questa edizione di, affidato poi a un altro artista che lo ha portato in gara.