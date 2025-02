Quotidiano.net - Un continente fragile e senza autorevolezza. Serve una svolta

La retorica ha ingannato l’Europa. Per la prima volta dal 1941, quando Churchill e Roosevelt si incontrarono per combattere Hitler, una potenza americana ha iniziato a discutere il futuro dell’Europagli stati europei. Trump ha chiamato Putin per negoziare la pace nel. I ministri degli esteri dell’Unione, con Inghilterra e Ucraina sono informati ma non coinvolti: hanno chiesto imbarazzati di partecipare in qualche modo. Un passaggio epocale. Gli USA, durante e dopo la Guerra fredda, avevano sempre riconosciuto una interlocuzione agli alleati, Trump invece no. L’Europa è costretta a fare i conti con la realtà, con le ingannevoli retoriche su cui ha vissuto per decenni. Gli stati europei si erano associati con successo per il benessere del, sposando la retorica della pace inevitabile e del paradiso sociale, rinunciando alla politica di potenza e alla deterrenza armata.