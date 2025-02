Ilrestodelcarlino.it - Un amore nato in fabbrica: "Il nostro triste San Valentino . C’è ben poco da festeggiare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Enrico Bega è davanti ai cancelli della Berco. La felpa con il simbolo dell’azienda di Copparo, il cingolo, appanricordo di un’epoca ormai passata. La giornata è densa di umidità, con i suoi colleghi sono lì dalla mattina. Andranno avanti fino a sera. "Non è che poi quando torni a casa hai tanta voglia di", racconta, 46 anni, il sorriso amaro, come il giorno che sta vivendo. "Altro che San", commenta. La moglie è a scuola. Lisa Zappaterra, 45 anni, oltre vent’anni d’anzianità nell’azienda di Copparo, ha lasciato dietro le spalle reparti e colleghi diventati amici. "Una scelta sofferta, non voleva andare via, questo era il suo mondo. Ma come fai?". La moglie è una dei 153 operai che hanno detto basta, hanno incassato i 40mila euro. Un esodo volontario che si è inceppato su quel numero, per l’azienda troppo basso rispetto ai 480 esuberi.