Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità sul rientro di Cambiaso, cosa può succedere con Kolo Muani e Vlahovic

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 13 febbraio 2025– 12 febbraio 2025– 11 febbraio 2025– 10 febbraio 2025– 9 febbraio 2025– 8 febbraio 2025– 7 febbraio 2025– 6 febbraio 2025– 13 febbraio 2025Lookman, gli agenti del talento si muovono! La cifra per strapparlo all’Atalanta: leOre 23:50 – Lookman, gli agenti del talento si muovono per il trasferimento dell’esterno: lesul possibile affarentus unica squadra italiana a vincere in questa settimana di Coppe: e così è avvantaggiata per il passaggio agli ottaviOre 23:00 –ntus unica squadra italiana a vincere in questa settimana di Coppe: il dato dopo le varie partite europeeOsimhen, sempre nel mirino per l’attacco.