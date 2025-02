Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-02-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliana o gli Stati Uniti colpirono un Mosca con sanzioni e potenzialmente con azioni militari se il presidente russo Vladimir Putin e non accetterà un accordo di pace con l’Ucraina che garantisca l’indipendenza a lungo termine di Chi è il presidente americano di divani a Wall Street Journal spiegando che l’opzione di inviare truppe statunitensi In Ucraina si mostrano negozio in buona fede rimane sul tavolo al via Monaco la conferenza sulla sicurezza Trump annuncia un incontro con funzionari ucraini russi americani Ma chi è che smentisce i rischi accusa un drone russo con una testata altamente esplosiva ha colpito il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl e si è sviluppato un incendio Ma le radiazioni sono nella norma lunga ribadisce l’Ucraina in un percorso irreversibile verso la nato pure i dazi l’Unione Europea gira con fermezza e immediatezza contro le barriere ingiustificate al commercio libero ed è che quando i dati vengono utilizzati per contestare politiche legali e non discriminatorie l’Unione Europea proteggerà sempre le imprese si legge in una nota i lavoratori e consumatori europei da misure tariffarie ingiustificata La Commissione Europea Considera la politica commerciale dei gatti reciproci proposta del presidente Trump come un passo nella direzione sbagliata perdiamo in Italia Questa mattina al termine delle udienze Papa Francesco si è ricoverato al policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso riferisce la sala stampa Vaticana ora il mal di Sanremo la terza serata ieri di Carlo Conti età seguito in media in termini di Total audio da 10 milioni 700 mila spettatori pari al 59,8% di ieri È arrivato il primo verdetto settembre ha vinto tra le nuove proposte superando in finale Alex wyse aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini e quello della sala stampa Lucio Dalla dilata la nuova top five coma cose Brunori Sas irama Francesco Gabbani non in ordine di piazzamento questa sera l’attesissima serata dei duettichiusura interventi di soccorso si sono succeduti per tutta la notte all’Isola d’Elba in particolare apporto per la conseguenza degli allagamenti colpito il centro storico del Capoluogo isolano con frane smottamenti nella notte maltempo si è spostato sulla Bassa Maremma grossetana qui con frane allagamenti salvato una giovane donna rimasta bloccata nella propria vettura a causa della strada allagata dopo che il maltempo che ha interessato l’Isola d’Elba si è spostato sulle coste della Maremma a mangiare un provincia di Grosseto in mezz’ora sono caduti circa 40 mm di pioggia provocando l’esondazione piccoli corsi d’acqua e allagamento di numerose strade era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa