Ultime Notizie Roma del 14-02-2025 ore 14 | 10

dailynews radiogiornale raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio questa termine dell’udienza Papa Francesco ti ricovero al policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici per proseguire un ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso lo riferisce la sala stampa Vaticana gli Stati Uniti colpiranno Mosca con sanzioni e potenzialmente con azioni militari se il presidente russo Putin e non accettare un accordo di pace con l’Ucraina che garantiscano Indipendenza a lungo termine di Kiev e lo ha detto il vicepresidente americano va a gusti Journal sfigato che l’opzione di inviare truppe americane in Ucraina nel nostro negozio in buona fede rimane sul tavolo al via Monaco la conferenza sulla sicurezza Trump annuncia un incontro con un funzionario krajni russi americani Ma chi mentisce Della chi accusa un drone russo con una testata altamente esplosiva colpito il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl si è sviluppato un incendio nella norma Londra ribadisci l’Ucraina è in un percorso irreversibile verso la nato terza serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti è stata seguita in media in termini di Total audience da 10 milioni duecentomila spettatori pari al 59,8% di share Ieri è arrivato il primo verdetto settembre ha vinto tra le nuove proposte superando in finale Alex wyse e aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini quello della sala stampa Lucio Dalla svelata anche la nuova top five come cose sono Rita skirama Holly e Francesco Gabbani non in ordine di piazzamento voltiamo pagina l’Unione Europea reagirà con fermezza immediatezza contro le barriere ingiustificate al commercio libero dopo anche quando i dati vengono utilizzati per contattare politiche legali non discriminatori l’Unione Europea perché gira sempre le imprese ed i lavoratori come da misure tariffari ingiustificate si legge in una nota La Commissione Europea Considera la politica commerciale di dazi reciproci proposto dal Presidente Trump come un passo nella direzione è dura il maltempo interventi di soccorso si sono succeduti per tutta la notte all’Isola d’Elba in particolare a Portoferraio Livorno per le conseguenze degli allagamenti colpito il centro storico del Capoluogo isolano con smottamenti nella notte il maltempo si è spostato sulla Bassa Maremma grossetana che qui con frane e allagamenti salvata una giovane donna rimasta bloccata nella propria vettura Orbetello Grosseto a causa della strada allagata dopo che il maltempo che interessato l’Isola d’Elba si è ascoltato sulle coste della Maremma a Manciano a Grosseto in mezz’ora sono caduti circa 40 mm di pioggia provocando le fondazioni di piccoli corsi d’acqua l’allagamento tranne Una cinquantenne affetta da sclerosi multipla progressiva da oltre 30 anni è morta nelle scorse settimane a casa sua Nella località dove viveva in Lombardia seguito dell’auto somministrazione farmaco letale fornito dal servizio sanitario nazionale insieme alla strumentazione necessaria la donna a causa della malattia era paralizzata è costretto a una condizione di totale dipendenza e necessità di assistenza continua il primo caso in Lombardia il testo in Italia la notizia anticipata da Corriere della Sera è stata confermata da Filomena Gallo e Marco Capaldo segretaria nazionale e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa