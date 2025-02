Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-02-2025 ore 11:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ritrovate in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La top five nella terza serata di ieri sera al festival di Sanremo in ordine il rispettivamente randomico come ha detto il conduttore direttore artistico Carlo Conti Quindi tutto casuale E noi pure Vi proponiamo come cose Brunori Sas irama Holly Gabbani settembre ha vinto la finale tra le nuove proposte e poi arrivano i Duran Duran con Vittoria la cover the Killer in abito di notte cartello Sposerò Simon Le Bon Iva Zanicchi premio alla carriera e poi standing ovation per il teatro patologico alla donna e poi il cast di mare fuori 5 all’esterno del del teatro Ariston ma c’è anche il maltempo in primo piano soprattutto quello che sta Inter l’Isola d’Elba nel corso della serata di ieri si è spostata sulle coste Mediterranee maremmani principalmente nella zona sud dove a causa delle forti precipitazioni è stato effettuato il salvataggio di una giovane donna bloccata nella causa della strada allagata in località La pallina nel comune di Orbetello oltre interventi relativi ad allagamenti di locali e scantinati alberi Resi pericolanti a causa del maltempo una frana ha interrotto la vita sulla strada panoramica in località Cala grande nel comune di Monte Argentario la squadra di Orbetello intervenuta anche per il soccorso di una persona con disabilità impossibilitato ad accedere ai piani superiori della prof interessata da allagamenti un incendio scoppiato nella serata di ieri in un palazzo di 5 piani con 15 appartamenti in zona Giambellino a Milano tra i residenti 16 persone sono state portate in ospedale un uomo di 53 anni versa in gravi condizioni in codice rosso all’ospedale Niguarda l’incendio divampato al piano rialzato del condominio rimasto circoscritto Grazie anche al tempestivo intervento delle via Darwin e della sede centrale cambiamo ancora argomento indagini e perquisizioni della Procura di Prato a carico di tre responsabili apicali della società che gestisce le mense Invia con le scuole fra Firenze Prato i tre indagati per avvelenamento colposo di alimenti e lesioni colpose 21 settembre 2024 la data ben 240 * 123 adulti delle scuole di Lugano Sesto Fiorentino Campi Bisenzio Barberino di Mugello Carmignano furono colpiti da sindrome gastrointestinale da sospetta salmonella I 98 andarono al pronto soccorso 23 furono Erik Satie la procura ipotizza la causa delle intossicazioni il pomodorino ciliegino crudo usato come ingrediente delle messe ma non disinfettato Sport Gigante Maschile prima Hogan Nord nata al suo posto de aliprandini e sesso a €0,73 li vedi codermatz campioni del mondo in carica in questa specialità dopo loro in super-g è nuovamente il grande favorito l’Italia punta su Luca Vialli vinatzer tutto questo nelle prossime edizioni torneremo ad aggiornarvi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa