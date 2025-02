Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-02-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale terza serata di Sanremo coma cose Brunori Sas irama Holly Gabbani no e proposte vince settembre in primo piano il maltempo l’erba sott’acqua in Salmo 28 persone non mi faccio a Talamone barche rovesciate allerta arancione in Toscana e largamente in Maremma Orbetello in 7 ore 109 mm di pioggia allerta gialla per Umbria e Lazio a Malta sabato liberiamo te lo Spargi ne torniamo al bivio Guerro attesa oggi i nomi degli ostaggi di rilasciare il treno e non commenta in Italia 14 bambini di Gaza malati di cancro in cisgiordania 3 morti e 90 arresti nessun accordo senza di noi Non fidatevi di Putin dice diresti Oggi conferenza di sicurezza a Monaco colloqui Stati Uniti Russia Ucraina trampa Ma chi era smentisce noi Zia ti dice l’Unione Europea Chiedete a Trump e riferisce Mosca gli Stati Uniti all’Europa per la nato pagate in più il 5% del PIL Europa si difenda da sola con me muta per vertice a Bruxelles noi ci occupiamo della Cina e voi della Russia ma L’intesa di Trump è Putin sull’ucraina è un affronto per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa