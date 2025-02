Ue Von der Leyen La spesa per la difesa deve aumentare

Leggi su Ildenaro.it

MONACO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Quando si tratta di sicurezza, l’Europafare di più.portare di più sul tavolo. E per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di un aumento dellaper laeuropea”. Lo ha detto a Monaco di Baviera, in occasione della Conferenza sulla Sicurezza, la presidente della Commissione europea Ursula von der.“Attualmente l’UE27 spende circa il 2% del PIL per la. E sì, la nostraper laè salita da poco più di 200 miliardi di euro prima della guerra a oltre 320 miliardi di euro l’anno scorso – ha spiegato Von der-. Ma dovremodi nuovo considerevolmente quel numero. Perchè da poco meno del 2% a oltre il 3% significherà centinaia di miliardi di investimenti in più ogni anno. Quindi, abbiamo bisogno di un approccio coraggioso.