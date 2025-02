Udinetoday.it - Udinese-Empoli, la partita si svolgerà regolarmente a porte aperte

Nei giorni scorsi erano state diffuse in rete alcune notizie in merito ad una possibile chiusura dello Stadio Friuli per i fatti di Basiliano accaduti dopo il match contro il Venezia. La notizia, priva di fondamento, non ha mai avuto riscontri, ma si è alimentata dai tamtam circolati sui social.