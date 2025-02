Lapresse.it - Ucraina: Zelensky sente Meloni, Europa partecipi a negoziati di pace

Leggi su Lapresse.it

Milano, 14 feb. (LaPresse) – “Ho avuto una telefonata con la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgiae ho ringraziato l’Italia per il suo ampio sostegno all’. L’ho informata dei miei recenti contatti con l’amministrazione statunitense, tra cui l’incontro con il Vicepresidente JD Vance e la telefonata con il Presidente Trump”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr. “Ho sottolineato che la garanzia più forte ed efficace in termini di costi è l’adesione alla Nato”, ha aggiunto, “ho anche sottolineato che prima di qualsiasi negoziato, l’, gli Stati Uniti e l’devono coordinare una strategia di difesa e sicurezza unificata con un chiaro piano d’azione. L’deve partecipare a pieno titolo aidie agli sforzi per prevenire guerre future”.