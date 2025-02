Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “La Russia potrebbe attaccare la Nato l’anno prossimo”

Il presidente ucraino Volodymyr, parlando ai giornalisti alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, ha suggerito che lalasenza le garanzie di sicurezza. “Questo è ciò che penso, non lo so”, le sue parole riportate dal Guardian. I russi “possono andare avanti in, o andranno in Polonia o nei Paesi Baltici, e credo che questa sia la loro idea. Tutto quello che ho dall’intelligence è che sta preparando la guerra contro i paesi della”, ha spiegato, “questo è quello che penso, non lo so, non ho il 100%. Ma, Dio ci benedica, fermeremo questo pazzo”.