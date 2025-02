Lapresse.it - Ucraina, Vance: “Confidiamo in accordo ragionevole tra Kiev e Mosca”

in untra l’e la Russia”. Questo l’auspicio del vicepresidente degli Stati Uniti, JD, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera.Il vicepresidente Usa: “In Europa la libertà di parola è in ritirata”“Nel Regno Unito e in tutta Europa, la libertà di parola temo sia in ritirata” ha aggiunto. “Mi capita di pensare che le vostre democrazie siano sostanzialmente meno fragili di quanto molti apparentemente temono. E credo davvero che permettere ai nostri cittadini di dire la loro opinione le renderà ancora più forti”, ha sottolineato ancoraaggiungendo che “non c’è sicurezza se avete paura delle voci, delle opinioni e delle coscienze che guidano il vostro stesso popolo.”. ” Se avete paura dei vostri stessi elettori, l’America non può fare nulla per voi”, ha detto ancora, secondo cui “non si deve avere paura di accogliere l’opinione della gente, anche quando non si è d’”.