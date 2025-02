Lapresse.it - Ucraina, Trump ribadisce: “Kiev non può entrare nella Nato: è stata la causa della guerra”

Leggi su Lapresse.it

Donaldnon fa passi indietro sull’ingresso dell’. Secondo il capoCasa Biancanon puònell’Alleanza Atlantica: “Credo che dovrà andare così”, ha dettoconferenza stampa alla Casa Bianca, sostenendo che “questo è stato il motivo dell’inizio”. Poi sulle concessioni che dovrebbe fare Mosca al tavolo dei negoziati per porre fine allain, il tycoon ha spiegato: “Forse la Russia cederà molto, forse no”. “Dipende tutto da quanto accadrà”, “i negoziati non sono veramente iniziati”, ha detto il presidente Usa. IN AGGIORNAMENTO, consigliere Zelensky: “Garanzie? Risorse militari comparabili con Mosca”“Putin vuole ridefinire il diritto internazionale per legittimare l’intervento militare di alcuni Paesi nelle aree sotto la loro influenza.