Unlimitednews.it - Ucraina, Tajani “L’Europa dovrà essere protagonista”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Vediamo come procede la trattativa, siamo ancora in una fase prodromica,fare di più per la difesa, aumentare le spese a livello europeo e italiano. L’obiettivo minimo da raggiungere è il 2% ma sappiamo che la Nato chiederà di più”. Così il vicepremier e ministro, Antonio, sul dialogo fra Usa e Russia per lo stop alla guerra in.xb1/ads/gslUnlimited News - Notizie dal mondo