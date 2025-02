Lapresse.it - Ucraina, Mosca: “Da Mattarella invenzioni blasfeme sulla Russia”

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito offensive, scandalose e del tutto false le “” del Presidente italiano Sergio, che ha paragonato le azioni dellainal progetto del Terzo Reich in Europa.La critica di Zakharova“È strano e folle sentirecosìdal presidente dell’Italia, un paese che sa in prima persona cosa sia veramente il fascismo”, ha commentato Zakharova. “Ha tracciato parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra la Federazione Russa e la Germania nazista”, ha detto Zakharova in un briefing, aggiungendo che: “Il nostro paese è stato sottoposto a un attacco mostruoso da parte della Germania di Hitler. Il nostro paese non solo è stato in grado di espellere il nemico dal suo territorio, ma lo ha anche scortato a casa, distruggendolo.