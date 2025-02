Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, mentre l’Ue condanna la “pace veloce” Macron apre alla mossa di Trump: “Scossa per una svolta autonomista dell’Europa”

Nel bel mezzo di un’Europa arroccata su posizioni belliciste che non sembrano tener conto della rivoluzione avvenutaCasa Bianca negli scorsi 25 giorni, è il presidente francese, Emmanuel, a provare ad afferrare il timone delper imprimere un cambio di direzione che possa trasformare lo scontro in opportunità. E lo fando all’iniziativa di Donald, duramente criticata invece da alcuni vertici delle istituzioni e membri di governo, compreso il suo ministro degli Esteri, dei 27 Paesi membri. Il presidente francese ha detto che il tycoon “ha creato un’opportunità” e rappresenta anche unache spingea investire nella propria Difesa e nel rilancio economico e tecnologico.Non è la prima volta che il presidente francese invoca sforzi per mirare a una maggiore autonomia strategica europea, anche in campo militare, essendo lui da sempre uno dei principali sostenitori di un esercito comune europeo.