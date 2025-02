Lapresse.it - Ucraina, Donald Trump: “Ai negoziati forse la Russia cederà molto o forse no”

Leggi su Lapresse.it

lano”. Lo ha detto il presidente degli Stati Unitirispondendo a chi gli chiedeva quali concessioni dovrebbe fare Mosca al tavolo deicon Kiev per porre fine alla guerra in. “Dipende tutto da quanto accadrà” e “inon sono veramente iniziati”, ha detto il tycoon.ha ricordato le obiezioni russe alla possibilità che l’entri a far parte del patto di mutua difesa guidato dagli Stati Uniti e ha attribuito all’intenzione dell’di entrare nella NATO l’invasione dellanel Paese, iniziata ormai quasi tre anni fa.