Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco picchia i militi in ambulanza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vanno a soccorrere il cliente di un pub,, e questo danneggia l’e ferisce anche i due, l’autista e il barelliere. Con violenza il paziente avrebbe staccato il seggiolino per i cardiopatici, assicurato ad un pannello su una parete del mezzo di soccorso, danneggiando il supporto e l’. Nell’azione ha colpito i due soccorritori, moglie e marito, finiti poi in ospedale con 10 giorni di prognosi ciascuno. Entrambi hanno sporto denuncia ai carabinieri e il paziente, un falconarese di origine rom, 41enne, è finito a processo per lesioni personali e danneggiamento. L’episodio risale al 9 febbraio del 2022, a Camerata Picena. Erano da poco passate le 21 quando unadella Croce Verde di Jesi è stata mandata dalla centrale 118 in soccorso ad una persona ubriaca e ferita alle mani.