Universalmovies.it - Twisted Metal | Il trailer della seconda stagione

Leggi su Universalmovies.it

Peacock ha condiviso in rete ildi, la serie tv ispirata al famoso videogame.Il lancio delè arrivato in corrispondenza del lancio nelle sale USA di Captain America: Brave New World, il film Marvel che vede come protagonista Anthony Mackie, interprete principale in. Il breve video offre uno sguardo al nuovo villain Calypso – interpretato da Anthony Carrigan – ma anche un’anticipazione del look offerto ad Axel, personaggio fortemente voluto dai fan del videogioco originale.Ladiesordirà su Peacock nel corso di questa estate. La prima, invece, è arrivata in Italia dall’11 febbraio scorso grazie a Sony Pictures Core.S2Note di ProduzioneLa serie tvè una produzione condivisa tra Sony Pictures TV, PlayStation Productions e Universal Television.