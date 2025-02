Justcalcio.com - Tuttosport – il nuovo Guerin Sportivo Extra dedicato ai leader della Serie A

2025-02-14 13:35:00 Arrivano conferme da:Nel calcio c’è un ruolo diverso dagli altri. Un ruolo per cui servono dosi consistenti di personalità, carisma,ship. Non è il portiere, né il difensore. No, non parliamo di centrocampisti o di attaccanti. Non conta la posizione in campo, ma la capacità di guidare la squadra nei momenti di difficoltà, di trascinarla a suon di gol o di giocate. A volte basta anche un urlo, o un incitamento alla tifoseria per scaldare il cuore dei propri compagni. È un ruolo diverso dagli altri: è il capitano. E domani, sabato 15 febbraio, esce in edicola unproprio ai 20 capitaniA. Lo speciale, in edicola con Corriere dello Sport-Stadio e, è un viaggio tra i giocatori al comando del nostro campionato.