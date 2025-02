Napolipiu.com - Tuttosport: “Il Napoli è azzoppato”

: “Il”">Ilarriva alla sfida contro la Lazio con un problema tattico da risolvere: come sostituire Neres, considerando anche le assenze di Spinazzola e Olivera? Antonio Conte ha lavorato per tutta la settimana per trovare la soluzione più efficace, e secondo quanto riportato da, l’ipotesi principale resta il ritorno al 3-5-2, modulo utilizzato nelle prime quattro giornate di campionato prima del passaggio al 4-3-3.Buongiorno torna titolare, Politano a tutta fascia?Nelle prove tattiche, è emersa con forza la candidatura di Buongiorno, assente da due mesi e pronto a riprendere posto al centro della difesa. Un’altra possibile novità riguarda Politano, che Conte avrebbe testato come esterno sinistro a tutta fascia, un ruolo che l’attaccante non ricopre stabilmente dai tempi del Pescara e del Sassuolo.