Tutto su Lazio – Napoli

Un’altra partita difficile attende ildi Antonio Conte, all’Olimpico di Roma per la 25ma giornata di Serie A, contro ladi Marco Baroni. Gli azzurri sono reduci da due pareggi contro Roma e Udinese e mantengono comunque un vantaggio sull’Inter di Inzaghi di un solo punto. La squadra partenopea cercherà di mantenere la prima posizione in classifica anche se dall’infermeria non giungono buone notizie. Dopo Olivera e Spinazzola si è fermato pure Neres. L’infortunio dell’attaccante azzurro mette in crisi la corsia sinistra della compagine azzurra. Lasta conducendo un’ottima stagione e con il nuovo tecnico sono al quarto posto in Serie A, già qualificati agli ottavi di Europa League. Gli uomini di Baroni provengono da due vittorie consecutive. Un match, quindi,da giocare e difficile da pronosticare un risultato perché è aperto ad ogni risultato.