Tutto esaurito per il Cosmoprof

La 56esima edizione diWorldwide Bologna è alle porte: dal 20 al 23 marzo alla fiera bolognese sono attesi oltre 250.000 operatori e più di 3.000 aziende da 65 paesi, in rappresentanza di oltre 10.000 brand. "La manifestazione è l’appuntamento di riferimento per l’intera industria cosmetica, riconosciuta inil mondo come appuntamento altamente performante per facilitare il networking e la relazione tra domanda e offerta", sottolinea Gianpiero Calzolari (in foto), presidente di BolognaFiere. A poche settimane dall’inaugurazione l’area espositiva è già sold-out, in crescita del 5,8% rispetto alla scorsa edizione, grazie anche all’incremento dello spazio espositivo, che per il 2025 supererà i 170.000 mq. Ad oggi, il 56% degli espositori proviene dall’Europa, il 44% da paesi extra europei, con un 22% di presenze dall’Italia.