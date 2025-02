Zonawrestling.net - Tutti scappano dalla AEW? Il commento di All About Elite!

Ethan Page, Brian Pillman Jr., Penta, di recente Ricky Starks ed in futuro Malakai Black, Rey Fenix e chissà quanti altri. Prosegue incessantemente il moto migratorio degli esuli dellain WWE, un fenomeno inaugurato da quello che poteva essere definito come il portabandiera di Jacksonville Cody Rhodes nel 2022. Laun tempo era ‘la Mecca del Professional Wrestling’, un luogo ambito dai free agent più caldi ed un ambiente lavorativo sano in cui veniva garantita la piena libertà d’espressione contrariamente ai rigidi paletti impostiWWE. Adesso la situazione si è ribaltata ed il tutto è dimostrato non solodiaspora degli exma anche dal sentore di rivalsa e di risentimento che questi provano nei confronti dell’ex federazione. Ildi AllLa tematica in questione è stata affrontata nell’episodio speciale di Allin compagnia di Simone Spada, uno dei padri fondatori del podcast.